Belgien
Wallonien: Anhaltender Streik im ÖPNV
Die Busfahrer des öffentlichen Bus- und Straßenbahnverkehrsunternehmens TEC in der belgischen Region Wallonien streiken seit dem 26. Januar unbefristet. Sie protestieren gegen einen neuen öffentlichen Dienstleistungsvertrag der wallonischen Regierung, mit dem bis 2029 Einsparungen in Höhe von 20 Millionen Euro erzielt werden sollen. Die belgische Gewerkschaft der Verkehrsbeschäftigten und andere Gewerkschaftsmitglieder befürchten, dass im Rahmen der Kosteneinsparungen viele derzeitige Arbeitsplätze an den privaten Sektor ausgelagert werden und sich die Arbeitsbedingungen erheblich verschlechtern werden. Der öffentliche Nahverkehr ist stark beeinträchtigt.