Warnstreik bei Bus und Bahn

Am 2. Februar, streiken zeitgleich mit uns – bei HKM – ganztägig die Ver.di-Kolleginnen und -Kollegen im öffentlichen Nahverkehr in vielen Ruhrgebietsstädten. So auch bei der DVG (Duisburger Verkehrsgesellschaft). Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen, höhere Sonntagszuschläge und vor allem eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Ist das nicht ein gutes Vorbild, auch für uns, unsere Arbeiterinteressen durchzukämpfen!?



Diesen Streik können wir nur voll und ganz unterstützen – auch wenn der Ausfall von Bussen und Straßen- / bzw. U-Bahnen natürlich Probleme bereitet. (S-Bahn und Nachtexpressbusse fahren aber ganztägig.)



Ihren Streik und ihre berechtigten Forderungen sollten wir auch bei unserem Warnstreik zum Thema machen! Und wie wäre es, wenn wir unseren Streik mit einem Solidaritätsbesuch bei den DVG/Ver.di-Streikenden verbinden und sie auch umgekehrt um Ihre Unterstützung bitten!?

Zusammen können wir die Offensive der Konzerne zurückschlagen!