"Was war los in Kuba?" meets REBELL-Party

Beim nächsten Abend der Reihe „Was ist Sozialismus?“ geht’s diesmal um Kuba. Was ist die Geschichte des sozialistischen Aufbaus in Kuba? Welche Rolle spielen die Sanktionen der USA? Ist Kuba heute noch sozialistisch? Und natürlich besonders: Wer war eigentlich Che Guevara, der immerhin unserem Jugendzentrum seinen Namen gibt? Diesmal wird der Abend von der REBELL-Vorsitzenden Anna Schmit durchgeführt.

Kommt zahlreich hin und diskutiert mit! Eintritt 3 Euro, ermäßigt 1 Euro. Jugendzentrum CHÈ, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen.

Im Anschluss, um 20 Uhr, findet unsere monatliche REBELL-Party statt. Hier gibt’s nicht nur Cuba Libre, sondern auch gute Musik, leckeres Essen und viele nette Leute. Eintritt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.