Wer sofortigen Waffenstillstand will - und wer nicht

Eine aktuelle Schätzung geht auf der Seite der Ukraine von über einer halben Million Opfern aus, darunter 100.000 bis 140.000 Tote. Russlands Menschen beklagen demnach 1,2 Millionen Soldaten, darunter 325.000 Tote.1 Täglich kommen etwa 1000 tote Soldaten dazu.2 Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow fordert seine Truppen dazu auf, diese Zahl auf 50.000 pro Monat zu steigern.3 Dazu kommen Vermisste und die Berichte über Misshandlungen an Soldaten, die in Russland zu Tausenden verzweifelten Hilferufen von Angehörigen führen. Und wenn der russische Imperialismus sein Ziel erreichen will, die von ihm beanspruchten Gebiete zu besetzen, würde das alleine für die Region Donezk weitere 1,5 Jahre und 120.000 Soldatenleben kosten – allerdings vorausgesetzt, die Entwicklung setzt sich in derselben Geschwindigkeit fort.4

Über die Verluste an Menschenleben hinaus leiden die Massen unter extremen Lebensbedingungen. Aktuell herrschen in der Ukraine Temperaturen bis zu minus 23 Grad Celsius – und viele Wohnungen sind ohne Strom und Heizung oder ganz zerstört. In Saporischja wurde eine Geburtsklinik angegriffen. Von der Umweltzerstörung in der Ukraine und den verheerenden Folgen des Kriegs und der weltweiten Aufrüstung für die globale Umwelt ist in den bürgerlichen Medien keine Rede.

Wer den Krieg fortsetzen will und warum

In drei Wochen jährt sich der Krieg um die Ukraine zum vierten Mal. Diese Woche wird wieder zwischen den Regierungen der USA, Russlands und der Ukraine verhandelt. Wenn Soldatenmütter am Tisch sitzen würden, wäre ein Waffenstillstand eine Frage von Minuten. Aber da imperialistische Kriegstreiber verhandeln, wird es wohl auch bei diesen Verhandlungen keine Waffenstillstandsvereinbarung geben.

Mehr oder weniger alle Imperialisten sind an einer Fortsetzung des Krieges interessiert. Russland will seine Kriegsziele trotz aller Opfer und immenser Kosten erreichen, um sich als imperialistische Großmacht zu behaupten. Die Herrschenden der Ukraine, die hinter Präsident Wolodimyr Selenskyi stehen, träumen weiter von einem Aufstieg der Ukraine zu einer starken Macht unter dem Dach der NATO. Die europäischen NATO-Staaten wollen ihrerseits den Zugriff auf die gewaltigen Rohstoffe der Ukraine nicht verlieren. Der laufende Krieg dient auch als Begründung für ihre extreme Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaften. Ohne das Feindbild Russlands täglich im Fernsehen mit den Bildern der Zerstörungen in der Ukraine vorzuführen, wäre in Deutschland die systematische Unterordnung der ganzen Gesellschaft unter die „Kriegstüchtigkeit“ kaum vermittelbar. Und auch Donald Trump, der eigentlich den Krieg in 24 Stunden beenden wollte, hat die Vorteile erkannt, die europäischen Imperialisten für die Waffen aus den USA bezahlen zu lassen. Ganz nebenbei wird der „New Start“ Vertrag, der am 5.2. ausläuft, stillschweigend beerdigt – erstmals seit über 50 Jahren wird es damit keine Begrenzung strategischer Atomwaffen zwischen den Imperialisten mehr geben! Donald Trump weiß, dass der strategische Rivale China nicht durch Wirtschaftskrieg zu schlagen ist. Derweil ist die Ukraine auch ein Testfeld für neue Waffen und Taktiken, und alle Militärs ziehen eifrig ihre Schlussfolgerungen für die Vorbereitung auf einen Dritten Weltkrieg.

Turbolader für Weltkriegsvorbereitung

Der Krieg um die Ukraine erweist sich als Brandbeschleuniger für die weltweite Rechtsentwicklung, für Weltkriegsvorbereitung und faschistische Tendenz – genau, wie es in der „Ukraine-Broschüre“ der MLPD vom Juni 2022 prognostiziert wurde.5



Russland ist ein aggressives imperialistisches Land mit einer zunehmend faschistischen Diktatur. Aber das Szenario, dass Russland kurz vor dem Einmarsch in NATO-Staaten stehen würde, ist irreal. Militärisch, wirtschaftlich und politisch ist das Regime von Putin am Rand seiner Kräfte. Trotzdem wird in Deutschland das Ziel der „Kriegstüchtigkeit“ besonders mit einer Bedrohung durch Russland gerechtfertigt. Diese „Kriegstüchtigkeit“ richtet sich derweil auch nach innen und gegen potenzielle Aufstände: Kurz vor der Bundestagswahl 2025 wurde zum Beispiel ein „Gesetz zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zur Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr“ beschlossen, wo unter anderem im Absatz 15 lapidar erklärt wird, dass im „Spannungsfall“ praktisch alle Grundrechte eingeschränkt werden können.6

Waffenstillstand sofort!

Die MLPD fordert seit Kriegsbeginn den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine, aber auch den Rückzug aller NATO-Truppen aus Osteuropa. Die Waffen müssen sofort schweigen! Vier Jahre Krieg ist wahrlich mehr als genug! Dafür werden viele Menschen bei den Protesten gegen die Kriegstreiberkonferenz in München am 14.2. oder bei den Ostermärschen auf die Straße gehen.

Bei der Videokonferenz der Friedensbewegung mit 360 Teilnehmern am vergangenen Sonntag war die Forderung nach sofortigem Waffenstillstand in der Ukraine allerdings kein Diskussionsthema. Die Wortführer haben stattdessen einseitig gegen das „Feindbild Russland“ argumentiert. In Berlin soll es am Jahrestag des Überfalls Hitlers auf die Sowjetunion eine deutsch-russische Veranstaltung geben „Russland ist nicht unser Feind“. Richtiger wäre: Die Russen sind nicht unsere Feinde! Die Putin-Regierung kann man jedenfalls nicht als Freund der Menschen bezeichnen. Einer der Referenten war der Meinung, dass neben BSW und Linkspartei auch die AfD „für unsere Themen“ sei. Im „Strategiepapier“ zu dieser Konferenz wird der „Kampf gegen die AfD und gegen Rechts“ als nicht konsensfähig bezeichnet, Kritik daran wurde abgebügelt.

Natürlich wollen die Menschen in Deutschland Frieden auch mit dem russischen Volk. Aber wenn die Friedensbewegung sich auf die Seite eines Imperialisten schlagen würde, würde sie ihren Zweck verfehlen. Nötig ist eine antifaschistische Front gegen Weltkrieg, Faschismus und Umweltzerstörung! Dafür beteiligt sich die MLPD auch konstruktiv an den kommenden Aktionen der Friedensbewegung: Protest gegen die „Münchner Sicherheitskonferenz“, Schulstreik gegen Kriegsdienst am 5.3., Ostermärsche, Demonstrationen gegen die neuen Mittelstreckenraketen am 30. Mai und so weiter.

„Nie wieder Krieg“ ist ein Menschheitstraum, der wahr werden kann: Über die revolutionäre Ablösung des imperialistischen Weltsystems durch die Vereinigten sozialistischen Staaten der Welt.