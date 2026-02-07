Es ist seit längerem bekannt, dass die faschistische Betriebsgruppe „Zentrum“ in Braunschweig zur Betriebsratswahl antritt. Ihr Listenführer arbeitet in Isenbüttel, was ein sehr kleiner Standort ist und organisatorisch mit zum Werk Braunschweig gehört. Deshalb entschieden wir, genau dort einen Einsatz unserer IAC-Gruppe zu machen. Das war genau richtig! „Wer Zentrum wählt, wählt Faschismus – für eine kämpferische IG Metall!“, dazu eine IAC-Fahne und eine der IG Metall dabei. Mit der Abschlussresolution der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz sind wir auf die Kolleginnen und Kollegen zugegangen, die Nehmerquote lag bei gut 90 Prozent.



Zwei Broschüren „Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern“ wechselten den Besitzer. Angesprochen haben wir mit: „Minneapolis zeigt modernen Faschismus – macht mit in der Internationalen Automobilarbeiter-Koordinierung!“ Viele kannten uns nicht, fanden aber die Idee gut, als Arbeiter international zusammenzuhalten und zu kämpfen. ... Ingo Hönemann als Listenführer von Zentrum in Braunschweig ist bei den Kollegen nicht beliebt. Ein Kollege erzählte, dass er sich vor der Arbeit drückt, indem er die Meister mit „irgend einem Blödsinn“ volllabert. Weiter erzählte der Kollege über ihn, dass er nach einer Vertrauensleute-Wahl durch die IG Metall eine „Verbesserungsidee“ schrieb, die IG-Metall-Vertrautensleutewahlen abzuschaffen, da sie von der Arbeit abhalten würden. Wat nen Typ!



Die Unterstützungs-Unterschriften für die Zentrums-Liste hat er, laut den Kollegen in Isenbüttel, unter falscher Fahne gesammelt, indem er einigen Kollegen erzählte, er würde etwas für die IG Metall machen. Ähnlich ging er auch in Halle 30 vor. Auch im Hauptwerk traten die Unterschriftensammler nicht offen als Zentrum auf. In Isenbüttel haben daraufhin viele Kollegen ihre Unterschrift zurückgezogen. ...



