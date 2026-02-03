Wie sieht unsere Zukunft aus?

Heutzutage hört man täglich Meldungen über Kriege. Viele machen sich Sorgen, ob ein Weltkrieg schon morgen oder erst in drei Jahren kommt. Die großen Konzerne verdienen an den Kriegen und nutzen diese Situation, um Leute zu kündigen.



Bei Opel sagen viele, dass 2029 in Rüsselsheim die Lichter ausgehen werden, weil der Zukunftstarifvertrag ausläuft. Das bedeutet, dass auch die Stammarbeiter vielleicht sogar ohne Abfindung gehen müssen.



Wenn Opel den Vertrag früher als 2029 kündigen will, ist das auch möglich. Eben deshalb müssen wir Arbeiter zusammenhalten, um unsere Zukunft vor dem Kapitalismus zu schützen, der lieber die Menschheit zerstört, als auf Profit und Macht zu verzichten!