München

München

11.000 protestieren für bezahlbaren Wohnraum

In München demonstrierten am Samstag, 7. Februar 2026 bis zu 11.000 Menschen für bezahlbaren Wohnraum. Über 120 Organisationen und Mieterbündnisse hatten unter dem Motto „Uns glangt‘s“ am Samstagnachmittag zur Demo aufgerufen. Auf der Bühne berichten Mieter von ihren jahrelangen Kämpfen gegen Immobilienspekulanten.