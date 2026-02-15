Arbeiter streiken erfolgreich für höhere Löhne

In Ägypten gibt es insgesamt zehn Fabriken mit über 6 000 Beschäftigten, darunter ein Drittel Frauen. Dort werden alle Arten von Sportbekleidung hergestellt, darunter T-Shirts, Hosen, Kapuzenpullis und Shorts für die Marken Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger und Lacoste.

Yeşim Tekstil beschäftigt seine Arbeiter zu möglichst niedrigen Löhnen. Laut Ahmed Khalifa, einem Reporter von Al Manassa, sagte eine Arbeiterin, dass die Arbeiter mit niedrigen Löhnen zu kämpfen hätten, die angesichts der steigenden Preise nicht ausreichen würden, um ihre Bedürfnisse zu decken, und dass dies „zu einer Zeit geschehe, in der das Unternehmen durch die Produktion für globale Marken wie Nike, Tommy und Lacoste große Gewinne in US-Dollar erziele“. Die Arbeiter fordern einen Mindestlohn von 10.000 (zehntausend) ägyptischen Pfund (210 US-Dollar – 179 Euro) pro Monat.

Nach einem zweitägigen Streik versprach der ägyptische Arbeitsminister Mohamed Gobran nach einem Treffen zwischen Fabrikleitung und Arbeitervertretern, den Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter nachzukommen, woraufhin diese den Streik beendeten und ihre Arbeit wieder aufnahmen. Außerdem wiesen die Arbeitervertreter darauf hin, dass das türkische Monopolunternehmen den Arbeitern in der Türkei mindestens 539 Euro (der Mindestlohn in der Türkei beträgt 28.000 TL) zahlt, während es in Ägypten nur 150 Euro zahlte.