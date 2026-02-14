Brüder von Mouhamed Dramé
Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen
Die Brüder des 2022 von einem deutschen Polizisten mit einer Maschinenpistole getöteten Mouhamed Dramé, Sidy und Lassana Dramé, sind abschiebegefährdet. Beide Brüder waren nach Deutschland gekommen, um dem Prozess gegen den Mörder ihres Bruders und seine Kollegen beizuwohnen, der unglaublicherweise mit Freisprüchen endete. Mittlerweile haben beide zuerst in Witten, dann in Dortmund ihren Lebensmittelpunkt gefunden, belegen Deutschkurse und wollen hier arbeiten und leben. Nun ist ihre Aufenthaltserlaubnis abgelaufen und wird voraussichtlich nicht verlängert.