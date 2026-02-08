Mannheim
Bis zu 4000 zwischen Altem Messplatz und Schloss: Für Rojava!
Zwischen 3500 und 4000 Menschen, viele junge Leute mehrheitlich kurdischer Herkunft, haben am 7. Februar in Mannheim vom Alten Messplatz bis zum Schloss für Rojava demonstriert.
Dabei waren auch Delegationen der Linkspartei, der Interventionistischen Linken und der MLPD.
Das Flugblatt der MLPD „Verteidigt Rojava gegen die faschistischen Angriffe“ wurde sowohl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch von Passantinnen und Passanten sehr gerne angenommen. Der eine oder andere kurdische Ordner war dabei behilflich, Spaziergängerinnen und Spaziergängern, die auf die Straßenbahn warteten, die Flyer zu überreichen.
Gemeinsam wurden Parolen in kurdischer und deutscher Sprache gerufen und bekannte kurdische Lieder aus dem Widerstand wurden gesungen.
Es konnten über 100 Flyer verteilt werden. Zum Schluss wurde auch noch ein Kontakt mit einem Azubi hergestellt, der für die Palästina-Solidarität und Antifa aktiv ist.