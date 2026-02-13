Argentinien
Buenos Aires: Tausende protestieren gegen Arbeitsgesetz von Milei
Tausende Menschen demonstrierten am Mittwoch in Buenos Aires vor dem Parlament gegen die Pläne der Milei-Regierung, die Arbeitsrechte in Argentinien massiv abzubauen. Der Gesetzentwurf schränkt das Streikrecht ein und verlängert die Probezeit und erleichtert damit Entlassungen. Er sieht außerdem eine Kürzung der Abfindungszahlungen, die Zulassung von Sachleistungen und eine Einschränkung der Inanspruchnahme von Urlaubstagen vor. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten ein. In der Nacht stimmte der Senat dem Gesetzentwurf zu. Jetzt geht der Entwurf ins Unterhaus.