Senegal
Dakar: Studenten protestieren wegen ausstehender Stipendien
An der Cheikh-Anta-Diop-Universität in Dakar eskalierten am Montag die Spannungen, nachdem ein Medizinstudent bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Studenten, die gegen verspätete Stipendienzahlungen protestierten, ums Leben gekommen ist. In sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten chaotische Szenen, in denen Sicherheitskräfte das Universitätsgelände betraten und Tränengas in Gebäude schossen, während Studenten mit Steinwürfen reagierten. Die Behörden forderten am Dienstag die Studenten auf, den Campus zu verlassen, sodass viele nun unsicher sind, wie es weitergehen wird. Die Studenten demonstrieren schon länger für die vollständige Zahlung aller ausstehenden Stipendien und werfen der Regierung vor, die Rückstände dauerhaft einstellen zu wollen. An der Cheikh-Anta-Diop-Universität studieren mehrere zehntausend Studentinnen und Studenten.