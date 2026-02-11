"Die Anstalt"-Spezialfolge: "Die Rentenkatastrophe?!"

Flaschensammelnde Seniorinnen und Senioren, die mit dem Geld monatlich nicht auskommen, sind leider ein trauriger Anblick in deutschen Großstädten. Selbst mit einer Riesterrente und anderen zusätzlichen Vorsorgen sehen sich ältere Menschen häufig von akuter Armut bedroht.

Warum das so ist, dazu hat das ZDF am 6. Februar eine Spezialausgabe von "Die Anstalt" mit dem Titel „Die Rentenkatastrophe?!“ gesendet. Warum sitzen in der Rentenkommission der Bundesregierung nur Professoren & Co., die von dem Thema gar nicht betroffen sind? Warum sitzen dort keine Sozialverbände? Diesen und vielen anderen Fragen gehen Claus von Wagner, Philipp Amthor (Maike Kühl) und Herr Paschulke aus dem Seniorenstift „Zur ewigen Finsternis“ (Max Uthoff) auf den Grund.

Die Ausgabe kann hier angesehen werden.