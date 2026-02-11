„Da dürfen wir leider nicht mitmachen …“, meinen viele von uns, ca. 1500 Kolleginnen und Kollegen der sogenannten „Fremdfirmen“ bei HKM.

Dabei läuft ohne uns die Produktion von HKM nicht. Reparatur, Wartung, Reinigung oder Anlieferung und Beschickung mit Material und Rohstoffen. Die Pläne von Salzgitter, mit nur noch 1000 Mann / Frau und einem Elektroofen die Hütte betreiben zu wollen, sind für die Mehrheit von uns keine Alternative.

Aus bei HKM bedeutet letztlich die Kündigung, „weil keine Aufträge mehr vorliegen“. Im Hafen würden vielleicht noch ein paar Kohlebrocken zur Beschickung des Kraftwerks übrigbleiben. Das geht auch mit einem Drittel der Belegschaft – wenn überhaupt! Diese Pläne von Salzgitter können nicht „sozial und fair“ begleitet werden. Wir brauchen unsere Arbeitsplätze, ebenso wie unsere Kolleginnen und Kollegen bei HKM.

Schließen wir uns zusammen, denken und handeln als eine Belegschaft und organisieren uns in der IG Metall und in Ver.di. In dieser Situation gilt für uns: „Dürfen wir nicht? Gibt‘s nicht!“