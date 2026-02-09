Ehre den Kämpfern der Bremer Räterepublik

Von der MLPD und dem Jugendverband REBELL, der Linkspartei, der DKP, dem Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD und dem DGB Bremen wurden Kränze am Denkmal für die Gefallenen der Räterepublik niedergelegt. Auch die „Kämpfende Jugend“ und andere linke Organisationen waren z. T. gut vertreten.

Immer am ersten Sonntag im Februar findet diese Veranstaltung statt. Am 4. Februar 1919 hatten faschistische Freikorps im Auftrag der SPD-geführten Reichsregierung die Räterepublik blutig niedergeschlagen.



Dieses Jahr hielt Nonni Morisse, Ver.di-Sekretär für Behörden und Häfen in Bremerhaven, die Hauptrede. In seiner Rede ging er v. a. auch auf die aktuelle Situation ein: den milliardenschweren Ausbau von Bremerhaven zum Kriegshafen, den notwendigen Kampf dagegen und durch den Sturz des Kapitalismus, den Kriegen ein Ende zu machen. Zum Abschluss seiner Rede skandierten die ca. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer „Freiheit, Jugend, Sozialismus!“, bevor vom „Roten Krokodil“ Arbeiterlieder gespielt und gesungen wurden – mit der „Internationale“ zum Abschluss.



In den Reden wurde auch Rolf Becker gewürdigt, der kurz vor dem Jahreswechsel verstorben ist. Er war jahrzehntelang eng mit der Bremer Arbeiterbewegung verbunden, hatte selbst vor zwei Jahren die Rede beim Rätegedenken gehalten und im Anschluss eine bewegende Lesung vorgetragen.



Noch zu kurz kam der aktuell immer wichtigere Kampf gegen den Faschismus – Zwillingsbruder des imperialistischen Krieges.

Beim anschließenden Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im nahe gelegenen „Westend“ wurden weitere alte und neue Lieder der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung gemeinsam gesungen. Für die palästinensische Gemeinde und den Aufbau eines Krankenhauses in Gaza wurden Spenden gesammelt. Der Wunsch nach engerem Zusammenschluss aller Linken war deutlich spürbar und wurde vielfach geäußert.