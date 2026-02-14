Fehler im Artikel zu Zalando

In diesem Artikel wurde berichtet, dass die Solidaritätserklärung der MLPD Thüringen „Die Zalando-Pläne müssen vom Tisch. Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz" bei einem Einsatz vor Zalando verteilt wurde. Richtig stand in dem Artikel auch, dass die Partei "Die Linke" und Bodo Ramelow solidarisch mit der Belegschaft und ihrem Kampf sind. Die Behauptung jedoch, die "Linke" fordere einen "guten Sozialplan" ist falsch; weder Ramelow noch andere Linkenpolitikerinnen und -politiker haben diese Forderung aufgestellt. Ramelow tritt für eine Sicherung des Standorts ein und hat dazu verschiedene Ideen entwickelt. Wir haben die falsche Passage aus dem Artikel gestrichen und möchten uns bei Bodo Ramelow und der Partei "Die Linke" entschuldigen.