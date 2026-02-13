Für uns kommt es jetzt darauf an, nachzuschärfen

Die DB AG stellt in ihrer Kommunikation eine Erhöhung von insgesamt sechs Prozent in den Raum. Auf dem Papier mag das zunächst nach Bewegung aussehen. Entscheidend ist jedoch die konkrete Ausgestaltung – insbesondere die vorgesehene Laufzeit von zweieinhalb Jahren. In dieser Betrachtung relativiert sich die Zahl deutlich. Wir sprechen hier nicht einmal von einem echten Inflationsausgleich und bewegen uns faktisch unterhalb dessen, was langfristig rentenwirksam spürbar wäre.



Dieses Angebot bildet nun aber die Grundlage für die weiteren Verhandlungstage, die wir nach aktuellem Sachstand und vor Rücksprache mit den Gremien planen, wahrzunehmen. Für uns kommt es jetzt darauf an, die kommenden Verhandlungstage intensiv zu nutzen und an den inhaltlich entscheidenden Punkten nachzuschärfen. Nur wenn bei Laufzeit, Struktur und Wirkung substanziell nachgebessert wird, kann daraus überhaupt eine tragfähige Basis für einen möglichen Abschluss entstehen.



Die GDL geht ergebnisorientiert in die nächsten Runden. Unser Maßstab bleibt, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Eisenbahner im Kernbetrieb real zu verbessern und der Gefahr von Altersarmut wirksam entgegenzuwirken. Daran wird sich der weitere Verlauf der Verhandlungen messen lassen müssen. Wir gehen davon aus, dass sich auch die Arbeitgeberseite der besonderen Bedeutung dieser Verhandlungsphase bewusst ist.