Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag

Als ehemaliges Vorstandsmitglied möchte ich dem Verein und seinen Mitgliedern herzlichst zu seinem 40-jährigen Bestehen gratulieren. Seit 1986 wird ein bedeutendes Bildungs- und Kulturprogramm im Interesse der internationalen Arbeiterbewegung und der Masse der Bevölkerung organisiert.



Im Laufe dieser 40 Jahre hat das ABZ sehr viele internationale Gäste aus, ich glaube, allen Kontinenten der Welt beherbergt und mit und durch sie die internationale Solidarität und Völkerfreundschaft gelebt.



Die Mitarbeiter/innen des ABZ haben sich oft mit Händen und Füßen verständigt und viele Wünsche ihrer internationalen Gäste im wahrsten Sinne des Wortes, vom Mund abgelesen. Besonders in Erinnerung ist mir, dass das ABZ über fünf Jahre den Aufbau des internationalen Freundschaftshauses in Nepal unterstützt hat.

Es wurde zu einer freundlichen internationalen Begegnungsstätte. Die Frauen der Welt haben dort die 2. Weltfrauenkonferenz in Nepal vorbereitet, Wissenschaftler haben den transportablen Trinkwasserreinigungsrucksack „Paul“ vorgestellt. Über Spenden konnte er in verschiedenen Schulen und Krankenstationen für sauberes Trinkwasser sorgen. Es fanden verschiedene Buchlesungen statt und ein reger Meinungsaustausch, über Weg und Ziel der Befreiung der Menschheit von Ausbeutung von Mensch und Natur wurde geführt. Ich beglückwünsche alle Mitstreiter/innen, die in diesen 40 Jahren zu dieser erfolgreichen Arbeit beigetragen haben, und wünsche dem Arbeiterbildungszentrum für die weitere Arbeit den allergrößten Erfolg.

Gabi Beisenkamp (ehemaliges Vorstandsmitglied)