Großer Erfolg des aktiven Massenwiderstands
ICE zieht aus Minnesota ab
Gestern gab der „Grenz-Zar“ des faschistischen US-Präsidenten Donald Trump, Tom Homan, bekannt, dass der Einsatz der ICE in Minneapolis, St. Paul und anderen Städten in Minnesota nächste Woche beendet wird.
Das ist ein großer Erfolg des anhaltenden aktiven Widerstands der Bevölkerung. Zwei Menschen, Renée Good und Alex Pretti, wurden durch ICE-Agenten erschossen und 4000 Migranten, auch Kinder, wurden in diesem bisher größten Einsatz der ICE festgenommen.
Homan behauptete, der Einsatz hätte Minnesota „sicherer“ gemacht. Aber es ist andersherum: Die Menschen in Minnesota sind sicherer ohne ICE! Der Einsatz hat dem Ansehen der Trump-Regierung schwer geschadet.
Der Erfolg des aktiven Widerstands wird eine Ermunterung für den weiteren Kampf gegen die ICE-Einsätze im ganzen Land und gegen Trumps Pläne zum Umbau des US-amerikanischen Staates zu einer faschistischen Diktatur sein.