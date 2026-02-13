ICE zieht aus Minnesota ab

Das ist ein großer Erfolg des anhaltenden aktiven Widerstands der Bevölkerung. Zwei Menschen, Renée Good und Alex Pretti, wurden durch ICE-Agenten erschossen und 4000 Migranten, auch Kinder, wurden in diesem bisher größten Einsatz der ICE festgenommen.



Homan behauptete, der Einsatz hätte Minnesota „sicherer“ gemacht. Aber es ist andersherum: Die Menschen in Minnesota sind sicherer ohne ICE! Der Einsatz hat dem Ansehen der Trump-Regierung schwer geschadet.

Der Erfolg des aktiven Widerstands wird eine Ermunterung für den weiteren Kampf gegen die ICE-Einsätze im ganzen Land und gegen Trumps Pläne zum Umbau des US-amerikanischen Staates zu einer faschistischen Diktatur sein.