Last-Minute-Buchung für die Winterwoche in Truckenthal - Urlaub im Schnee
Wer sich kurzentschlossen ein paar schöne Urlaubstage im Schnee gönnen will, hat jetzt die letzte Chance, das im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal zu tun.
Last-Minute-Buchungen für die Winterwoche sind noch möglich.
Das aktuelle Freizeitprogrammangebot
Vom 14. Februar bis zum 22. Februar kann Winterurlaub im Thüringer Wald gebucht werden. Möglich ist Skilanglauf am Rennsteig Silbersattel. Hier stehen 35 Kilometer Loipen und Skiwanderwege zur Verfügung. Man kann Ski- oder Snowboardfahren lernen – an nur einem Tag! Rodeln, Tubing und Kinderlift für die ganze Familie sind möglich. Man kann gemeinsam bei Sauna, Punsch, einem Spieleabend und Lagerfeuer entspannen.
Anmelden kann man sich hier:
E-Mail: info@ferienpark-thueringer-Wald.de. Telefon: 036766 / 84762
