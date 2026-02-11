Last-Minute-Buchung für die Winterwoche in Truckenthal - Urlaub im Schnee

Last-Minute-Buchungen für die Winterwoche sind noch möglich.

Das aktuelle Freizeitprogrammangebot

Vom 14. Februar bis zum 22. Februar kann Winterurlaub im Thüringer Wald gebucht werden. Möglich ist Skilanglauf am Rennsteig Silbersattel. Hier stehen 35 Kilometer Loipen und Skiwanderwege zur Verfügung. Man kann Ski- oder Snowboardfahren lernen – an nur einem Tag! Rodeln, Tubing und Kinderlift für die ganze Familie sind möglich. Man kann gemeinsam bei Sauna, Punsch, einem Spieleabend und Lagerfeuer entspannen.

Anmelden kann man sich hier:

E-Mail: info@ferienpark-thueringer-Wald.de. Telefon: 036766 / 84762

Hier gibt es den Flyer und weitere Flyer zu anderen Freizeitangeboten des Ferienparks Thüringer Wald

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Ferienparks Thüringer Wald.