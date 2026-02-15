Leserbrief zu "Rechte suchen Einfluss" vom 26. Januar 2026

Klare Kante gegen rechts

Danke für den Artikel zur Pseudo-Gewerkschaft „Zentrum“. Als Gewerkschafter – ich bin bei ver.di - müssen wir da klar Kante zeigen: Kein Fußbreit dem Faschismus! Wichtig ist auch die Aufklärung über den modernen Faschismus, wie ihn AfD und Zentrum verkörpern. Man gibt sich als Kümmerer aus, will aber die Gewerkschaften zerschlagen und propagiert eine völkische Klassenzusammenarbeitspolitik.

So etwas erledigt sich nicht von selbst. Wir brauchen eine antifaschistische Offensive in den Betrieben – wo die verschiedensten Strömungen, von Sozialdemokraten, über Christen bis zu Kommunisten zusammenarbeiten müssen.

Viele in der IG Metall sehen es zu Recht kritisch, dass es bisher keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegen die faschistische AfD gibt. Dagegen gibt es dort immer noch Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegen die MLPD. Daran sieht man krass die spalterische Wirkung des Antikommunismus. Deshalb sage ich immer: Gib Faschismus und Antikommunismus keine Chance!