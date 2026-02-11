Mach mit, hab Mut! Rotfüchse gegen Kinderarmut!

Zehntausende waren heute in Nordrhein-Westfalen und Hamburg zum Warnstreik in der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes auf der Straße.

In Düsseldorf zogen nach Angaben von verdi 16.000 Kolleginnen und Kollegen durch die Stadt zum Landtag. In Hamburg kamen ebenfalls Tausende zur Kundgebung des Deutschen Beamtenbunds (DBB) an die Elbe. Die Stimmung war kämpferisch und die Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass sie mehr machen wollen.



Die Fote Fahne Redaktion wird weiter berichten.