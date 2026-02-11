Kinderkarnevalsumzug Duisburg-Hamborn
Mach mit, hab Mut! Rotfüchse gegen Kinderarmut!
Am 14. Februar findet in Duisburg-Hamborn wieder der größte Kinderkarnevalsumzug in Europa statt. Wir beteiligen uns unter dem Motto: „Mach mit, hab Mut! Rotfüchse gegen Kinderarmut!“ In diesem Jahr wollen wir uns als Rotfüchse verkleiden. Wir laden alle Kinder aus der Gegend ein, mitzukommen. Bringt eure Kamelle mit und verkleidet euch als Rotfüchse. Alle Kinder, die keine Rotfuchsmasken haben, können vor Ort eine bekommen oder geschminkt werden. Denkt an Getränke und eine kleine Verpflegung, die ihr bitte selber mitbringen müsst. Treffpunkt ist am 14.02. um 10:30 Uhr vor „Ali Baba“, Weselerstraße 75, 47169 Duisburg