Nächstes Titelthema: Wohnungskrise in den Kommunen

Die sich verschärfende Wohnungskrise in den Kommunen und die Proteste dagegen sollen im Titelthema des am 27.2.2026 erscheinenden Rote Fahne Magazins 5/2026 behandelt werden. Es erscheint auch im Vorfeld der Kommunalwahl in Hessen am 15. März, zu der in verschiedenen Städten kämpferische überparteiliche Kommunalwahlbündnisse antreten. Wir freuen uns über vielfältige Berichte, Stimmen und Infos zu der Problematik: Welche Erfahrungen macht ihr bei der Wohnungssuche? Wie die dramatisch steigenden Mieten noch stemmen? Welche Rolle spielt das Thema in Betrieben und Gewerkschaften? Welche Mieterproteste gibt es bei euch und welche Arbeit machen die Wohngebietsgruppen der MLPD zur Wohnungsfrage? Bitte bis spätestens Dienstag, 17. Februar, an rotefahne@mlpd.de schicken!