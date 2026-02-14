Palästina-Demo in Köln am Karnevalsfreitag

Immer wieder schreitet die Polizei ein und will eine Grenze von 85 Dezibel durchsetzen. Der Verkehrslärm allein ist messbar lauter. Die Demonstranten lassen sich das nicht gefallen.

Aus mehr als hundert Kehlen kommt der Ruf: Stoppt den Völkermord! Free Palestine! "Es gibt viele Länder. In denen der Protest noch viel lauter ist – zum Beispiel beim Kampftag der Hafenarbeiter!" heißt es im nächsten Redebeitrag.

Am nächsten Freitag sind wir wieder da. Und wieder l a u t!