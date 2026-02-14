March For Liberation
Palästina-Demo in Köln am Karnevalsfreitag
Am Karnevalsfreitag. Überall jecke op dr stross. Mit Trommeln, tanzend, laut. Aber eine bunte Gruppe soll nicht gehört werden: die Demo.
Korrespondenz aus Köln
Immer wieder schreitet die Polizei ein und will eine Grenze von 85 Dezibel durchsetzen. Der Verkehrslärm allein ist messbar lauter. Die Demonstranten lassen sich das nicht gefallen.
Aus mehr als hundert Kehlen kommt der Ruf: Stoppt den Völkermord! Free Palestine! "Es gibt viele Länder. In denen der Protest noch viel lauter ist – zum Beispiel beim Kampftag der Hafenarbeiter!" heißt es im nächsten Redebeitrag.
Am nächsten Freitag sind wir wieder da. Und wieder l a u t!