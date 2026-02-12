Lufthansa
Piloten und Flugbegleiter streiken am heutigen Donnerstag
Die Piloten und die Flugbegleiter der Lufthansa legen den ganzen Donnerstag ihre Arbeit nieder. Insgesamt sind laut der Lufthansa fast 800 Flüge und rund 100 000 Passagiere betroffen. Die rund 4800 Piloten der Lufthansa und der Frachtlinie Lufthansa Cargo streiken wegen der Betriebsrenten. Sie fordern höhere Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Ihre Gewerkschaft VC Cockpit hatte im Herbst zur Urabstimmung aufgerufen. Die Mitglieder stimmten mit deutlicher Mehrheit für den Arbeitskampf. Die Flugbegleiter führen Warnstreiks durch. Sie wollen Verhandlungen zu den Tarifverträgen bei der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline.