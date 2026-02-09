Italien
Proteste gegen Trump und ICE‑Schläger internationalisieren sich
Die Massenproteste gegen den faschistischen US-Präsidenten Donald Trump und seine SA ICE, die die USA in den letzten Wochen erschüttern, internationalisieren sich. Die Tatsache, dass Mitglieder von Trumps maskierter Mörderbande als Personenschützer für Vizepräsident JD Vance bei den Olympischen Spielen in Italien dabei sind, hat in Mailand zu Protesten geführt. Bis zu 5000 Menschen hatten sich am Samstag zu einem Protestmarsch in Richtung des Olympischen Dorfs versammelt. Sie protestierten gegen Trumps faschistische Politik, die Anwesenheit der ICE-Agnts im Olympischen Bereich und auch gegen die faschistische italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die sich demonstrativ an die Seite ihres Gesinnungsbruders Trump stellte. Diese Entwicklung ist positiv und muss gefördert werden. Die Massen in vielen Ländern der Welt sind mit Trumps Politik und dem Umbau der USA zu einer faschistischen Diktatur sowie der Rechtsentwicklung in verschiedenen Ländern mit mittlerweile faschistischen Regierungen nicht einverstanden.