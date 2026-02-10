Rebellische Berufsberatung und Game-Night

Die Themen der rebellischen Berufsberatung sind:

Was tun nach der Schule – warum Arbeiterin oder Arbeiter werden?

Was gibt es für Berufe?

Wie sehen die aus?

Wo kann man im Ruhrgebiet und in der Umgebung eine Ausbildung machen?

Danach: Game Night

Im Anschluss ist ab 19 Uhr Game-Night im Che angesagt! Es gibt verschiedene Videogames mit Konsolen. Zu Essen gibt es frische Smash-Burger und Pommes.