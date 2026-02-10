Jugendzentrum Che
Rebellische Berufsberatung und Game-Night
Das Jugendzentrum Che lädt zur rebellischen Berufsberatung am Samstag, den 14. Februar, um 17 Uhr, im Jugendzentrum Che (An der Rennbahn 2) ein.
Vom Jugendverband REBELL
Die Themen der rebellischen Berufsberatung sind:
- Was tun nach der Schule – warum Arbeiterin oder Arbeiter werden?
- Was gibt es für Berufe?
- Wie sehen die aus?
- Wo kann man im Ruhrgebiet und in der Umgebung eine Ausbildung machen?
Danach: Game Night
Im Anschluss ist ab 19 Uhr Game-Night im Che angesagt! Es gibt verschiedene Videogames mit Konsolen. Zu Essen gibt es frische Smash-Burger und Pommes.