San Francisco: 6.000 Lehrer streiken für Lohnerhöhung
Etwa 6.000 Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen in San Francisco traten am Montag in den Streik – der erste Streik dieser Art in der Stadt seit fast 50 Jahren. Alle 120 Schulen des San Francisco Unified School Districts blieben geschlossen. Es geht um höhere Löhne, bessere Gesundheitsleistungen und mehr Ressourcen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Seit Wochen verhandelte die Lehrergewerkschaft über Verbesserungen. Die Lage vieler Lehrerinnen und Lehrer ist miserabel, die Lebenshaltungskosten sind hoch und die Löhne verdammt niedrig. Viele können sich das Leben in San Francisco schlichtweg nicht mehr leisten. Der Streik ging auch am Dienstag weiter.