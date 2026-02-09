Solidarität des MLPD-Stammtischs mit Hafenarbeitern

Liebe Hafenarbeiter, auch aus dem Schwarzwald begrüßen wir Euren europaweiten Aktionstag. Eure Verweigerung der Verladung von Kriegsmaterialien verschiedener Imperialisten war die beste Form des Friedenskampfs und hat uns auch viel Mut gemacht.



Eure Aktionen haben unterstrichen, welche Kraft wir als Arbeiter entfalten können, um diesen Kriegstreibern die Welt aus der Hand zu nehmen, bevor sie diese verbrennen.



Doch solange die Imperialisten die Macht haben, wird es immer wieder Krieg geben. Gehen wir einen Schritt weiter und kämpfen für ein Gesellschaftssystem ohne Ausbeuter – den echten Sozialismus.

Herzliche Grüße