Solidarität für Bergleute in der Ukraine: Keiner bleibt alleine!

So wurde von der Bitte eines Bergmanns, der mit seiner unabhängigen Gewerkschaft Teil der Internationalen Bergarbeiterkoordination ist und der in Nowowolynsk lebt, berichtet. Er schrieb am 30. Januar über die katastrophale Situation der Menschen nach vier Jahren brutalen Krieges und berichtete, dass die Wohnungen der Menschen nur vier Stunden am Tag mit Strom versorgt werden, dass es in den Wohnungen keine Heizung gibt – bei Außentemperaturen von –22 °C – und dass in den Wohnungen selbst nur Temperaturen von ca. +8 °C herrschen. Er bat in diesem Zusammenhang um Hilfe.



Als sofortige Reaktion darauf hatte die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF zu einer vierwöchigen Spendenkampagne aufgerufen. Auch diese wurde bekannt gemacht. Monika Gärtner-Engel als Moderatorin schlug der Montagsdemonstration vor, dass die Spendensammlung dieses Tages komplett für diese Spendenkampagne zur Verfügung gestellt wird. Das wurde einstimmig beschlossen.



Noch während die Spendensammlerinnen unterwegs waren, trat ein Kollege aus der Ukraine ans Mikrofon und berichtete über die Situation. So müssen junge Männer, die offen die Regierung von Wolodymyr Selenskyj kritisieren, immer damit rechnen, als Reaktion auf ihre Kritik an die Front geschickt zu werden. Der Unmut unter den Menschen wächst und fortschrittliche Kräfte schließen sich im Kampf für Frieden und gegen das Selenskyj-Regime zusammen. Das wurde mit viel Applaus unterstützt. Am Ende kamen 182 Euro für die Hilfe für die ukrainischen Bergleute und ihre Familien zusammen. Die Montagsdemo bekräftigte wieder einmal: Keiner bleibt alleine!

Spendenkonto:

Solidarität International e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Hilfsfond Bergleute Ukraine

(Die Spenden sind steuerlich absetzbar)

Vielen Dank für eure/Ihre Unterstützung!

Zentraler Koordinierungsausschuss Kumpel für AUF

E-Mail: kumpel-fuer-auf@gmx.de

Hier gibt es mehr Informationen zu den Bergleuten.