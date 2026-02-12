Israel
"Standing Together" organisiert "nationalen Tag der Störung"
Palästinensische und jüdische Bürger Israels haben sich zusammengeschlossen, um angesichts der steigenden Zahl von Todesopfern durch kriminelle Gewalt unter Arabern Maßnahmen der Regierung zu fordern. Hinterbliebene Familien und ihre Unterstützer blockierten am Dienstag Straßen, legten die Arbeit nieder und färbten öffentliche Brunnen in ganz Israel rot, um gegen die zunehmende Waffengewalt zu protestieren, unter der die palästinensisch-arabische Minderheit des Landes leidet. Der „nationale Tag der Störung” wurde von Familien und Aktivistengruppen unter der Führung von Standing Together ausgerufen, einer Basisorganisation, die sich für die Gleichberechtigung zwischen jüdischen und arabischen Israelis einsetzt.