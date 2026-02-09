Steuergeld für faschistische AfD-Jugendkader?

Noch stärker als in der gesamten AfD dominieren hier offene Faschisten, sind Verbindungen zur Identitären Bewegung eher eine Auszeichnung denn ein Problem.



Und das, obwohl es offiziell Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt. Der Vorsitzende Jean-Pascal Hohm sagt "Unsere Führungskader sollten nach Möglichkeit hauptamtliche Mandatsträger sein, wie Landtags- oder Bundestagsabgeordnete … Wir wollen möglichst viele Leute an einflussreicher Stelle in der Partei haben".



Und er will, dass sie möglichst frei über ihren zeitlichen Einsatz für die Jugendorganisation entscheiden können. Parlamentsmandate, gut vergütet aus Steuergeld, um dann ihre faschistische Jugendorganisation weiter aufzubauen. Sogar eine eigene Akademie wollen sie gründen, um ihr faschistisches Weltbild zu schulen. Ein weiterer Grund, die AfD samt ihrer Jugendorganisation so schnell wie möglich zu verbieten, ihr jegliches Steuergeld zu entziehen und ihre Volksverhetzung zu unterbinden.