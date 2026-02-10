Sydney: Tausende protestieren gegen Israels Präsidenten

Vor kurzem tauchte auf der Online-Plattform Truth Social, Sprachrohr des faschistischen US-Präsidenten Donald Trump, ein rassistisches Video auf. Bezeichnenderweise war es Trumps eigener Account, auf dem ein KI-generiertes Video erschien, in dem die beiden Gesichter des früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle auf Affenkörper montiert worden waren, während im Hintergrund die Melodie von „The Lion Sleeps Tonight“ aus dem Disney-Film Der König der Löwen zu hören war. Das Video war gut zwölf Stunden lang online, bevor es wieder verschwand. In der Zwischenzeit war ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. Der bekennende Obama-Gegner, Rassist und Faschist Donald Trump ist für derartige geschmacklose Entgleisungen bekannt. Hier stünde jetzt eigentlich eine Anklage wegen Volksverhetzung an. Wegen seiner Immunität als US-Präsident bleibt Trump aber straffrei. Er selber sieht kein Fehlverhalten und will sich auch nicht entschuldigen. Ein Mitarbeiter hätte den Film versehentlich hochgeladen. Das Empören der Massen in den USA ist voll gerechtfertigt. In früheren Jahrzehnten wäre so etwas Grund für einen sofortigen Rücktritt gewesen, aber doch nicht für den von Gott gesandten "großartigsten" Präsidenten, den die USA je hatten …