Australien
Sydney: Tausende protestieren gegen Israels Präsidenten
Der Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Australien stieß am Montag in mehreren Städten des Landes auf Protest. In Sydney versammelten sich mehrere Zehntausend - die Zahlen schwanken zwischen 6.000 und 50.000 - und forderten ein sofortiges Ende des Völkermords in Gaza. Als die Demonstranten sich nicht an die rigiden Beschränkungen durch die Polizei hielten, kam es zu heftigen Angriffen der Polizei mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Tränengas. Palestine Action Group, die Veranstalter der Demo, distanzierten sich entschieden von dem antisemitischen Anschlag in Sydney im Dezember. Sie kritisierten jedoch die Einladung von Herzog durch die australische Regierung, weil dieser sich mit keiner Silbe vom Völkermord in Gaza distanziert.