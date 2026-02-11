Symbolbild für den unbeugsamen Widerstandswillen der Palästinenser

Leserbrief

Wir bekamen heute einen Leserbrief zu unserem gestrigen Artikel "Palästina wird leben“:

(foto: Screenshot)

Danke für diesen ausführlichen Artikel. Ein Detail noch zum Grenzübergang Rafah: Die wenigen Leute, die den Grenzübergang passieren dürfen, werden auch noch misshandelt durch Augenverbinden u. Ä.


Es gibt kein Grün im Gazastreifen? Doch. Siehe Foto … für mich ein Symbol für den unbeugsamen Widerstandswillen der Palästinenser – inmitten der allumfassenden Zerstörung richten sie einen Fußballplatz her und bringen immerhin zweimal fünf Spieler auf den Platz!


Abgesehen davon: Palästina bemüht sich seit Jahrzehnten um Aufnahme in die UEFA – bislang vergeblich.