Symbolbild für den unbeugsamen Widerstandswillen der Palästinenser

Danke für diesen ausführlichen Artikel. Ein Detail noch zum Grenzübergang Rafah: Die wenigen Leute, die den Grenzübergang passieren dürfen, werden auch noch misshandelt durch Augenverbinden u. Ä.



Es gibt kein Grün im Gazastreifen? Doch. Siehe Foto … für mich ein Symbol für den unbeugsamen Widerstandswillen der Palästinenser – inmitten der allumfassenden Zerstörung richten sie einen Fußballplatz her und bringen immerhin zweimal fünf Spieler auf den Platz!



Abgesehen davon: Palästina bemüht sich seit Jahrzehnten um Aufnahme in die UEFA – bislang vergeblich.