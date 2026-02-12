Erfolg von Protest und Solidarität
Trump rudert zurück: 2000 ICE-Agenten werden aus Minnesota abgezogen
Die US-Regierung beendet ICE-Einsatz in Minnesota – und zieht etwa 2000 Beamte ab. Der Grenzbeauftragte Tom Homan hat am heutigen Donnerstag das Ende der „Operation Metro Surge“ in Minneapolis angekündigt. Dies sei wegen des Erfolgs des Einsatzes und der „beispiellosen Kooperation“ der lokalen Behörden möglich, sagte Homan in einer Pressekonferenz in Minneapolis. Vehemente Proteste gegen die faschistische Flüchtlingspolitik und die beiden Morde an friedlichen Demonstranten sind wohl eher der Hintergrund für diese Entscheidung. Sie kann erst der Anfang sein: Schluss mit allen migranten- und flüchtlingsfeindlichen Razzien und Übergriffen!