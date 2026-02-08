Berlin
Über 10.000 demonstrieren gegen Mullahs und Schah-Sohn
Am Samstag, 7. Februar 2026, demonstrierten in Berlin mindestens 10.000 Menschen (andere Berichte sprechen von Zehntausenden) gegen das Mullah-Regime, aber auch gegen den Schah-Sohn. Angereist aus vielen Städten war die Demo heterorgen. Organisiert wurde sie von Kräften aus der bürgerlichen Opposition um den "Nationalen Widerstandsrat". Viele Teilnehmer traten ehrlich für einen freien, selbstbestimmten Iran ein. DIe Hauptlosung war "Free Iran".