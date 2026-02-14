Das Bündnis "Frankfurt-Sozial" beteiligt sich an der Kommunalwahl am 15.3.26. Viel Zustimmung gibt es in der Bevölkerung zu den Forderungen und dem Programm des Bündnisses. Das Bündnis verbindet sich engstens mit der Mieterbewegung für einen Mietenstopp, mit den Opel Kollegen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen, mit der Jugend, den kämpfenden Kolleginnen und Kollegen, die in den Tarifrunden um höhere Löhne kämpfen. Offensichtlich stört das reaktionäre Kräfte aus der Stadt. Sie überziehen "Frankfurt-Sozial" mit einer einzigartigen Kriminalisierungskampagne (RF-News berichtete u.a. am 12.2.26). Damit dürfen sie, auch im Interesse aller Bündnisse bundesweit, nicht durchkommen!

Das Bündnis hat beschlossen weiter auf die Menschen in Frankfurt zu vertrauen mit ihnen zusammen eine Politik mit Perspektive zu machen. Wir werden die Plakatierung, die Hausbesuche, Veranstaltungen sowie Kundgebungen und Umzüge intensivieren. Daneben werden wir gerichtlich dagegen vorgehen.

Spenden können auf InterBündnis-Kongress übergeben werden

Wir rufen alle Demokraten und fortschrittlichen Kräfte auf: Unterstützt "Frankfurt-Sozial!" politisch und finanziell nach Kräften. Spendet insbesondere für die Wahlplakate!

Die Spenden können auf dem Kongress des InterBündnisses am 22.2.26 in Frankfurt, Saalbau Stadthalle Bergen, Schelmenburgplatz 2 / Gangstr.5 (Beginn 10 Uhr) übergeben werden.