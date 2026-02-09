Als Studentin hier in Deutschland kann ich sagen, dass auch ich kein normales Leben mehr führe. Ich kann mein Studium nicht richtig vorantreiben und meine Arbeit nicht wie früher ausüben. Das Einzige, was mir emotional Halt gegeben hat, war der tägliche Kontakt zu meiner Familie – selbst wenn es nur eine Minute am Tag war. Doch selbst dieses Minimum wurde mir genommen.



Wir Iranerinnen und Iraner im Ausland – Studierende, Berufstätige, Migrantinnen und Migranten – sind innerlich erschöpft und emotional zerstört. Die Ursache dafür ist eindeutig das Regime der Islamischen Republik. Was wir als Volk wollen, ist nur eines: das Ende dieses Regimes. Es gibt keinen anderen Weg. Verhandlungen mit der Islamischen Republik sind sinnlos, selbst wenn sie nach außen hin versucht, ihre internationalen Beziehungen scheinbar zu verbessern. Dieses System ist ein verbrecherisches Regime. Es tötet Kinder. Es tötet Frauen. Es entmenschlicht Frauen und behandelt sie als Objekte.



Dieses Regime muss so schnell wie möglich beendet werden. Es gibt keine Reformmöglichkeit und keinen Kompromiss. Das einzige Ziel ist sein vollständiges Ende.