Webinar der United Front am Sonntag, dem 15. Februar 2026

Sie schreibt:

"Wir möchten euch an das Einheitsfront-Webinar erinnern, das wir am 15. Februar 2026 um 14 Uhr MEZ veranstalten werden. Es ist noch möglich, sich für Einführungsbeiträge anzumelden! Im ersten Block der Einführungsbeiträge werden wir Beiträge von Frauen mit einer Länge von 3 Minuten hören, im zweiten Block Beiträge von Männern mit einer Länge von 2 Minuten. Wie immer ist die Diskussion für alle offen! Wir möchten euch ermutigen, die verbleibende Zeit zu nutzen, um euch für das Webinar zu mobilisieren und eure Beiträge einzureichen.

Die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen – sei es die Umweltkatastrophe, die Vorbereitung eines Weltkrieges oder die faschistische Gefahr – richten sich insbesondere gegen Frauen. Mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten blicken wir in den Abgrund eines zutiefst verrotteten, frauenfeindlichen und imperialistischen Systems. Der Austausch unserer Erfahrungen aus aller Welt und die Diskussion über die Intensivierung unserer internationalen Zusammenarbeit und Koordination werden immer wichtiger!

Herzliche Grüße, Monika Gärtner-Engel

Co-Präsidentin United Front"

Link für die Teilnahme auf ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86701230572?pwd=IK8nk3JYOq2mJEFMzbdJXRZWW2lD7g.1

Zeitfenster: https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20260215T14&p1=195&ah=3

Vom letzten Webinar der United Front "Hände weg von Venezuela" gibt es eine ausführliche Zusammenfassug des Verlaufs und der Beiträge. Alle Impuls- und Diskussionsbeiträge sind kurz zusammengefasst und in voller Länge im pdf-Format verlinkt. Dazwischen stehen Zusammenfassungen und Qualifizierungen von Monika Gärtner-Engel ebenfalls kurz dargestellt. Alles zusammen ist schon sehr viel zum Lesen; man kann sich das ja auch in Portionen aufteilen. Man bekommt einen weiten Blick in die Welt, in Leben und Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Volksmassen und zur Positionierung fortschrittlicher und revolutionärer Organisationen zu wesentlichen Fragen der weltweiten Entwicklungen und Herausforderungen. Auch dieses Mal sind wieder Organisationen und Einzelpersonen neu hinzugekommen, etliche aus dem Zimmerwald 2.0-Prozess.

Hier der Link zur Reportage