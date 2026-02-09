China
Xi'an: BYD-Arbeiter streiken gegen Lohnkürzungen
Am 5. Februar legten Arbeiter der BYD-Fabrik für Hochspannungsgeräte im Industriepark Jixian in der Hightech-Zone von Xi'an die Arbeit nieder und traten in einen kollektiven Streik gegen drastische Kürzungen ihrer Stücklohnprämien. Im Rahmen der laufenden Kostensenkungsmaßnahmen von BYD wurde der maximale monatliche Stücklohnbonus – ein wichtiger Bestandteil des ohnehin schon mageren Einkommens der Arbeiter – von 2.400 Yuan auf nur noch 300 bis 600 Yuan gekürzt. Nach den obligatorischen Abzügen für Sozialversicherungs- und Wohnungsfondsbeiträge gaben viele Arbeiter an, dass ihr monatliches Nettoeinkommen unter 2.000 Yuan (etwa 290 US-Dollar) gefallen sei. Um diese Zahl zu veranschaulichen: 2.000 Yuan pro Monat entsprechen etwa 3.480 US-Dollar pro Jahr.