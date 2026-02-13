Zentrales Denkmal auch für ermordete Kommunisten überfällig

Mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Hitler-Faschismus ist solch eine Würdigung auch religiöser Opfer überfällig. Zentrale Denkmäler bzw. Gedenkstätten für im Hitler-Faschismus ermordete Juden oder Sinti und Roma gibt es ebenfalls schon.



Historisch unbestritten ist, dass der Hauptgegner des barbarischen Hitler-Faschismus die Kommunisten und die organisierte kommunistische Arbeiterbewegung waren. Sie leisteten den größten Widerstand und brachten die meisten Opfer.

Es ist daher höchste Zeit, dass es auch ein zentrales Denkmal bzw. eine Gedenkstätte für die Hunderttausenden inhaftierten, gefolterten und ermordeten Kommunisten und andere antifaschistische Widerstandskämpfer der deutschen Arbeiterbewegung gibt. Dazu sollten sich alle Organisationen der linken Arbeiterbewegung gemeinsam starkmachen.