Zulässige Überstunden pro Jahr verdoppelt!

Das Evangelische Forum Bonn lädt zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Sie findet am 2. März um 19 Uhr im Haus der evangelischen Kirche in 53113 Bonn, Adenauerallee 37, statt. Dazu schreibt es: „Die israelische Regierung hat angekündigt, die Lizenzen für 37 humanitäre Hilfsorganisationen in Gaza, im Westjordanland und in Israel aufzuheben. Davon betroffen sind neben CARE auch Ärzte ohne Grenzen, Caritas International, Oxfam u.a. Die palästinensische Journalistin Nour Aboaisha aus Gaza bezeichnet diese Hilfsorganisationen als unverzichtbare Lebensader für Gaza. Ihre Arbeit zu verhindern, ist ein erheblicher Rückschlag für jegliche humanitären Bemühungen und gefährdet das Leben von Zivilist:innen, insbesondere von Kindern, Kranken und Verletzten. Mehrere europäische Regierungen haben gegen den Entzug der Lizenzen protestiert, nicht so die Bundesregierung.