Russland
Zulässige Überstunden pro Jahr verdoppelt!
Wie TASS am 10. Februar berichtete, haben die Abgeordneten der Staatsduma in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des Limits für Überstunden auf 240 Stunden im Jahr angenommen. Derzeit ist das Limit im Jahr bei 120 Überstunden, wobei nicht mehr als vier Überstunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gearbeitet werden darf. Die zunehmende MIlitarisierung und damit einhergehend die fortschreitende Umstellung auf Kriegswirtschaft in Russland zeigt sich auch in der weiteren "Flexibilisierung der Arbeitszeiten" (wie man das in Deutschland bei den Monopolverbänden wohl nennen würde).