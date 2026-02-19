Auf zum zweiten Subbotnik des Jahres

Liebe Freundinnen und Freunde des Ferienparks Plauer See! –10 °, Plauer See komplett zugefroren und ringsum tief verschneit – so außergewöhnlich war der Auftakt der Subbotniksaison im Ferienpark Plauer See im Januar.



Die Außenarbeiten mussten warten und stehen nun im März an. Das Gelände wird für die Frühlings- und Sommergäste hergerichtet. Und Erdarbeiten für die neue Terrasse sind geplant.



Bringt bitte – wie immer – (warme) Arbeitskleidung, Initiative und gute Laune mit! Eine Idee für Samstagabend? Melde dich! Wir freuen uns auf euch!

Organisatorisches:



Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro Kilometer) übernimmt der Ferienpark (mindestens ein voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Nutzt günstige Reisemöglichkeiten, zum Beispiel das Deutschlandticket!



Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12,50 Euro pro Tag an. Das deckt allerdings nicht die Kosten, die bei 29 Euro liegen. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten).



Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet euch umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser.

Anmeldung bei:

Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, E-Mail: info@ferienpark-plauersee.de.



Anmeldeschluss ist Sonntag, der 15. März.

Hier gibt es den Flyer zum Subbotnik