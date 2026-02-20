Barcelona: Streik der Lehrer in Katalonien

Ein massiver Streik legte am 11. Februar das Primar- und Sekundarschulwesen in Katalonien lahm, wobei die Beteiligung auf 85 Prozent geschätzt wurde – etwas, das seit mehr als 15 Jahren nicht mehr vorgekommen war. Lehrerinnen und Lehrer blockierten die Hauptstraßen von Barcelona sowie etwa ein Dutzend Autobahnen und Straßen im gesamten katalanischen Straßennetz, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während der Hauptverkehrszeit führte, insbesondere in der Hauptstadt. Die Lehrerinnen und Lehrer kämpfen für Lohnerhöhungen und kleinere Klassen. Die den ganzen Tag über stattfindenden Demonstrationen waren gut besucht. In Barcelona waren es 70.000 Menschen, und wenn man die Demonstrationen in anderen Städten Kataloniens mit einbezieht, lag die Zahl der Demonstranten,darunter auch zahlreiche Schüler, bei über 100.000. Die Gesamtzahl der Lehrer in der Region liegt bei etwa 90.000.