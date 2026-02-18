Courage und Verein Weltfrauen sammeln für Al-Awda

Die Frauen vom Frauenverband Courage und des Vereins Weltfrauen e. V. berichten:



Als wir vom Beschuss des Gesundheitszentrums Al-Awda in Gaza hörten, waren wir völlig schockiert. Und als wir von dem Solidaritätspakt des Gesundheitszentrums Al-Awda mit der internationalen Organisation ICOR erfuhren, reifte unser Entschluss: Kleine Spenden sind immer richtig. Aber wenn wir ein Projekt organisieren, wo jeder spenden kann und damit alle mithelfen, einen Teil der Krankenhauseinrichtung zu organisieren?

Das Ziel steht: 15.000 Euro für die Einrichtung der Frauenabteilung bis Anfang Dezember 2026. Wir liegen heute bei 400 Euro – also ist viel Luft nach oben! Der Internationale Frauentag ist super geeignet, ganz viele Frauen in dieses internationale Projekt einzubeziehen! Wir übersenden einen Miniflyer zum Drucken und Verteilen. Unser Projekt ist im Internet schnell gefunden: Einfach den QR-Code einscannen oder im Internet „betterplace.org/p168793“ eingeben oder auf betterplace.org „Al Awda“ eingeben – unser Projekt ist sofort gefunden.

Wir sammeln für gynäkologische Untersuchungsstühle. Sobald die Ärzte und das medizinische Personal in Gaza konkreter angeben, was genau gebraucht wird, nehmen wir das in unseren Aufruf auf. Damit jede und jeder einfach und direkt spenden kann und weiter dafür werben kann, nutzen wir die Plattform betterplace.org. Jeder sieht den Spendenstand!

Die Bedenken, dass 2,8 Prozent von betterplace einbehalten werden, hatten wir anfangs auch. Aber beim Sammeln, Einzahlungen buchen, Informieren über den aktuellen Stand, Spendenbescheinigungen anbieten u.v.m. übernimmt betterplace den Löwenanteil der Arbeit. Und: Viele Menschen stoßen über betterplace.org auf unser Projekt, die wir persönlich nie getroffen hätten! Wir sind so gespannt, wie unser Projekt aufgegriffen wird!

Hier gibt es den Miniflyer