Der böse Wolf des Grauens!

„Wir bauen überall Busse und LKW auf. Wir haben nicht genug – also verkürzen wir blutenden Herzens den Zugweg!“

Am Samstag, dem Zoch-Tag sind alle möglichen Zufahrten so „geschützt“, dass kaum ein Kinderwagen oder Rollator durchkommen kann. 13.33 Uhr: Der Zoch geht los! (Ich war dabei.) Aber schon nach 200 Metern – absoluter Stillstand, kurz vor einer Brücke, die über die Dhünn führt. Ein knietiefes, breites Bächlein, Waldumschlungen. Zugleiter Andreas Beljan hatte schon am Vormittag die beunruhigende Nachricht erhalten, dass ein Wolf in den benachbarten Stadtteilen gesehen wurde. Jetzt erhielt er ein neues Foto - aufgenommen im nahen Wald an der Dhünn! Bei Schlebusch.

Der Präsident: „Wir haben den gesichertsten Zoch weit und breit, - aber wenn der Wolf in den Zoch einbricht und Kinder frisst – den Zoch sofort stoppen – er darf nicht über die Dhünn!“ Bitte an die Polizeieinsatzleitung: „Könnt ihr ein Spezialeinsatzkommando schicken?“ „Das ist bei der SiKo in München. Aber wir haben 30 schwerbewaffnete Einsatzkräfte vor Ort. Die setzen wir in Marsch!“ Gesagt, getan.

Die heldenhaften Dreißig schwärmen mutig aus, Maschinenpistolen im Anschlag. Nach einiger Zeit sichten sie den Wolf tatsächlich – aber bevor sie ihn abschießen können, verschwindet er im Wald, ohne Appetit auf Rotkäppchen und Großmütter, - gemeinerweise, denn wie schön wäre doch ein erfolgreiches Jagdglück gewesen...

Jetzt, nach einer knappen Stunde, geht der Zoch wieder weiter, über die Dhünnbrücke...

Fazit: Was nützten dickste Straßen-Blockaden vor einem Wolf? Die größte Gefahr kommt heute allerdings auch nicht von einem wortwörtlichen Wolf, sondern von vielen sprichwörtlichen braunen Wölfen...