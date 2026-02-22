Die Afd und die Kriminalitätsstatistik

Besonders gefördert wird dieses Gefühl durch die faschistische Demagogie der AfD und die Kampagnen von CDU/CSU.

Die Zahl der registrierten Straftaten (522.000) ging 2025 um 5,7 Prozent zurück. 223.000 Straftaten waren welche im öffentlichen Raum, davon 28.600 Aggressionsdelikte. (-6,2 Prozent). Davon 1200 Messerangriffe.

Einen Anstieg der Aggressionsdelikte gab es dagegen bei den Partnerschaftsdelikten 17.400 (+2,1 Prozent), was ein Zehnjahreshoch bedeutet. Dabei gab es 10.600 Verletzte und 19 Tote.(1). Die Statistiker des Landeskriminalamtes gehen davon aus, dass nur jeder zehnte Fall der Partnerschaftsdelikte angezeigt wird. Entsprechend hoch ist die Dunkelziffer. Erinnert sei an die Medienkampagnen nach den tödlichen Messerangriffen vor den Bundestagswahlen 2025.

Im Widerspruch zur Realität behauptet die AfD in ihrem 9-Punkte-Programm zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg: Die öffentliche Gewalt ist „regelrecht explodiert“ auf 12,3 % bei erfassten 10.000 Fällen. Und schlussfolgert: „Kriminelle Ausländer sind natürlich ausnahmslos abzuschieben“. Die AfD und ihre haltlose faschistische Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten gehört verboten!