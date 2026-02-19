Am Donnerstag, den 19. Februar, organisiert die Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF in Dinslaken ab 17.30 Uhr in der Fußgängerzone bei der Haltestelle Neustraße einen Infostand mit Spendensammlung.

Das ist eine Antwort auf den aktuellen Hilferuf eines Bergmanns aus dem Kohlegebiet um Nowowolynsk:

„Jetzt ist es besonders schwer geworden … Unsere Wohnungen werden nur vier Stunden am Tag mit Strom versorgt. Aus diesem Grund ist der Internetzugang sehr eingeschränkt und ich kann nicht immer sofort mit Ihnen in Kontakt treten. In den Wohnungen gibt es keine Heizung. Die Außentemperatur beträgt –22 Grad, in den Wohnungen etwa +8 Grad … Ich wollte Sie fragen, ob noch Hoffnung besteht, dass Sie Hilfe für die Familien der Bergleute von Nowowolynsk sammeln? Wir hoffen sehr auf Sie.“

Diese Notlage hat der verbrecherische Angriffskrieg durch Russland zu verantworten – aber auch der sich als besorgter Heimatschützer feiern lassende Wolodymyr Selenskyj. Er leitete vor dem Überfall vor vier Jahren die Stilllegung staatlicher Kohlezechen ein. So auch die des Schachts 10 in Nowowolynsk, nachdem Versuche scheiterten, ihn chinesischen Investoren aufzuschwatzen. Heute würde jedes Kilo Kohle für die Menschen dringend gebraucht.

Kumpel für AUF, wird im Anschluss an die Spendensammlung ab 18.30 Uhr bei einem Treffen im Gasthaus „König am Altmarkt“ unter anderem darüber berichten.