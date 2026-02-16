Einen fröhlichen, beschwingten und hochpolitischen Rosenmontag

Uns erreichten erste Berichte vom Straßenkarneval in Düsseldorf und vom Open-Air-Karneval in Köln am vergangenen Wochenende, mit denen wir hoffentlich die Vorfreude auf die Rosenmontagsumzüge im Land ordentlich befeuern.

Aus Düsseldorf wird berichtet:

Düsseldorf Helau! Traditionell ist in Düsseldorf am Karnevalssonntag der Straßenkarneval auf der Kö. Die Kö ist da gedrängelt voll, viele haben einen Bollerwagen oder Ähnliches dabei, mit der notwendigen Verpflegung, teils auch mit Aufbauten und Musik darauf.

Es wird Musik gespielt, mitgesungen, getanzt, man hat einfach gute Laune. Traditionell sind auch wir, Freunde und Genossen der MLPD, mit dabei. Auch wir ziehen mit unseren Bollerwagen tanzend und schunkelnd die Kö auf und ab.

Unser nicht ganz neuer Mottoaufbau "Schießt die AfD zum Mond, damit sich Raumfahrt endlich lohnt" ist leider immer noch hochaktuell. Er brachte uns ständige Daumen-Hochs ein und war ein beliebtes Foto-Motiv.

Und hier der Kölner Open-Air-Karneval:

Gestern wurde auf Initiative des Frauenverbands Courage und mit Unterstützung des Stadtteiltreffs sowie der Kinder der Kinderorganisation der ROTFÜCHSE, des Jugendverbands REBELL und der MLPD eine Open-Air-Karnevalsparty in der Stegerwaldsiedlung in Köln abgehalten.

Die Jecken kamen warm verkleidet und mit guter Laune direkt vom Veedelszoch in Kalk, an dem sich dieses Jahr auch die Gruppe "One-Billion-Rising" beteiligte.

Mit Büttenrede, Kostümprämierung, Tanz und typisch Kölsch: "jet ze süffele en jet ze müffele" (etwas zu trinken und etwas zu essen) war alles dabei, was eine echte Karnevalsparty ausmacht.

Prämiert wurden Kostüme in verschiedenen Kategorien: Berufe, kreativstes Kostüm, Tiere, Umwelt, lustigstes Kostüm … Ausgezeichnet wurden die Gewinner mit sehr nachhaltigen Keks-Orden zum Aufessen.

Alle waren sich einig: Das machen wir wieder, aber dann im Warmen und im Stadtteilzentrum. Das war dieses Jahr noch nicht möglich, da dort die Fenster erneuert werden müssen.



Hier gibt es die Büttenrede, die auf dieser Party gehalten wurde - natürlich in schönstem Kölsch

Die folgende zündende Büttenrede mit dem Titel „Der Lampenmann“ wurde von einem Bergmann mit Grubenlampe auf dem Helm auf der Karnevalsfeier der Horster Mitte in Gelsenkirchen gehalten:

Der Lampenmann, dat sei gesagt

En Blick in Dunkle Ecken wagt.

Wat er da allet sehen kann

Sacht hier und jetz der Lampenmann

Der Bundestag quatscht heißen Wind

über Dinge, die längst beschlossen sind.

Doch einmal lief’s nicht fehlerfrei.

Der Stadtbildneurotiker kam ers in Runde zwei.

Seitdem er den großen Maxe mimt

sind nicht nur Fettnäpfchen sein Zielgebiet.

Zu komplex ist ihm Venezuela

Vor Trump und Netanjahu kniet er nieda.

Will Großmacht werden, sachter barsch

Und kriecht Faschisten in den Arsch.

Und in den Medien sagt’s keiner

Wer nach Verbrechern stinkt, ist selber einer.

Sein Tamagotschi geht voran

Ich mein’ dat Frettchen Linnemann

In seinem Buch aus einem Guss

schreibter wie Politik heut‘ denken muss.

Er will de Wirtschaft effektiwer

Löhne runner, Arbeit rauf –

dat macht Maloche attraktiwer

So quatscht dat Frettchen überall

Linnemann und Denken

dat is wie Stadtwerke und Stromausfall.

Pistolius und Klingelbeil machen Politik

Mit Schießgewehr und Marschmusik

Labern im Gewande ihrer Allüren

Für’n Frieden musse Kriege führen.

Für de Jugend keine Zukunft und kein Geld

Für sowat sterben auf‘n Feld?

Ich kann vor Wut kaum an mich halten

Auf Kosten der Jugend leben die Alten?

Diese Heuchler sind sich einich -

Aus Löhne, Rente, Bürgergeld

Da machen se ein Würgegeld

Und steigern die Rendite

Profit gibt’s über Kriegskredite

Und über allet schwebt ein Geist

der Alexander Doofrind heisst.

Er hat Soziologie studiert,

ich weiß nicht wann

doch zeigt’s, wohin dat führen kann.

Demokratische Rechte sind ihm Graus

Auf den Wech nach rechts eilt er voraus.

An jeden Tach, bei jedem Essen

willer allet Linke fressen.

Doch wartet ab, bald wird er klagen -

„Dat liecht mir allzu schwer im Magen“

Die AfD ihr Weltbild spinnt

Wir gehör‘n zusamm‘n, weil we Deutsche sind?!

Wir Kumpel solln glatt vergessen,

dat wir malochen und die fürstlich essen,

datse nur allet nationale loben,

un de Grenzen verstecken zwischen unten und oben

Für uns gibt et nur eine Wahl -

die Einheitsfront international.

Am Neujahrstag wurd‘ die Kreide knapp

weil Merzes Fritze se gefressen hat.

Ganz staatsmännisch kam er in unser Haus

und packt die Phrasentasche aus.



Nach Hetze auf jedem Marktplatz

sprichter von Mut und Tatkraft

Die Worte, die er da geschrieb‘n

hat der Köttel inne Hose / auf‘s Papier getrieb‘n.



Die Herren stecken in‘ner Zange

vor‘m einich Volk is ihn‘ ganz Bange

Drum liebe Leute, hört gut hin,

wat steckt in allet wirklich drin.



Ihr wissts ja selbst, hier im Revier

Dat freie Denken lieben wir.



Un dat gelingt, wenn man‘s bedenkt,

dem, der den Blick gen Zukunft lenkt.

Denn Kumpel, auch im dunklen Schacht,

weis dat draußen hell die Sonne lacht.



Auch heute is nich de letzte Schicht,

Glück auf Kameraden, durche Nacht zum Licht!



In diesem Sinn mein letztet Wort

der Lampenmann geht wieder fort.

Wenn allet klappt, wärt wunderbar

Dann seh‘n we uns dat nächste Jahr

In diesem Sinne Helau und Alaaf. Die Rote Fahne Redaktion wird am morgigen Feilchendienstag von den Rosenmontagsumzügen berichten