Sehr geehrter Herr Franke, es tut mir so leid, wie man mit Ihnen umging!! Ich schäme mich, dass in den Räumen unserer Behörde so ein rücksichtsloser, dreister Umgang mit Menschen überhaupt möglich ist. Ich bin empört, entsetzt!



Ich hoffe, dass man sich besinnt, sich entschuldigt und dass eine Wiedergutmachung folgen wird, auch wenn die Peinlichkeit bestehen bleibt! Alles Gute für Sie. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, das Urteil der Behörde ist völlig abstrus!

Es grüßt herzlich ...